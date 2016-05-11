مطار القاهرة يسمح بدخول 45 فلسطينيًا من أهالي غرة لمعبر رفح البري‎

استقبل مطار القاهرة الدولي 45 فلسطينيًا من أهالى غزة ، قادمين من الخارج فى طريقهم لدخول القطاع عبر منفذ رفح البري ، الذي تم فتحه لأول مرة منذ عدة شهور استجابة للرئيس الفلسطيني أبو مازن خلال زيارته الأخيرة لمصر.

وقال مصدر أمني بالمطار أن 45 فلسطينيًا وصلوا على رحلات مبنى مطار القاهرة رقم 3 و ١، حيث قامت إدارة الجوازات بالمطار بإنهاء إجراءات وصولهم، وتم نقلهم داخل حافلات توجهت بإشراف مندوب من السفارة الفلسطينية لدى مصر إلى منفذ رفح البري لدخول القطاع.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر ان يستقبل مطار القاهرة خلال الساعات القادمة عددًا من الفلسطينين القادمين من القطاع استعدادًا للسفر إلى خارج البلاد.

كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد طلب خلال زيارته لمصر أوائل الأسبوع الحالي فتح منفذ رفح البري فى الاتجاهين لخدمة الحالات الإنسانية والمرضية وحملة الإقامات، حيث تم الاستجابة لطلبة وفتح المنفذ يومي الأربعاء والخميس.