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محافظ دمياط: تطوير 4 مناطق كأسواق مجمعة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين

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محافظ دمياط: تطوير 4 مناطق كأسواق مجمعة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين محافظ دمياط: تطوير 4 مناطق كأسواق مجمعة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين
أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، تطوير 4 مناطق كأسواق مجمعة بمدينة "السرو والروضة وفارسكور وكفر سعد" بعد الحصول على موافقة صندوق تطوير العشوائيات للبدء في تنفيذ السويقات المجمعة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن تطوير المناطق يهدف لتنظيم حركة المرور داخل المدن والقرى، وسحب حدة الزحام من شوارع ومركز المدينة بالإضافة إلى تقنين اوضاع الباعة الجائلين وتقديم يد العون لهم .
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