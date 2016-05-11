جمارك مطار القاهرة تضبط 65 كيلو "مخ أبقار" بحوزة راكب سودانى

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة راكب سودانى تهريب 65 كيلو جرام من "مخ" الأبقار غير صالحة للاستهلاك الأدامى داخل حقائبه، أثناء وصوله من السودان.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة الخطوط السودانية رقم 103 والقادمة من الخرطوم، تم ضبط ٦٥ كجم مخ الأبقار، غير صالح للاستخدام الآدامى، وتم تشكيل لجنة من الجمارك والحجر البيطرى والشرطة وأمن شركة الميناء لإعدام المضبوطات، عن طريق وضعها فى حفرة وسكب مواد كيماوية وجير حى عليها بمهبط المطار.

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