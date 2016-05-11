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عاطل يقتل صديقة لخلافات على 50 جنيه بكفر الدوار بالبحيرة

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عاطل يقتل صديقة لخلافات على 50 جنيه بكفر الدوار بالبحيرة عاطل يقتل صديقة لخلافات على 50 جنيه بكفر الدوار بالبحيرة
شهدت قبل قليل مدينة كفر الدوار بالبحيرة واقعة مؤسفة، حيث تجرد عاطل من كل معانى المشاعر الإنسانية، وقام بالتخلص من صديقة بطعنة فى الصدر لخلافات على 50 جنيه.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من قسم شرطة كفر الدوار من مستشفى كفر الدوار العام، يفيد وصول " إسلام م" حاصل على دبلوم صناعى ومقيم السعرانية دائرة القسم مصاب بجرح وخذى بالصدر من الناحية اليسرى، وتوفى عقب وصوله.

بسؤال شقيقة "يوسف م" طالب ومقيم بذات الناحية اتهم " ا.م.ا." عاطل ومقيم بذات الناحية بالتعدى على شقيقة بمطواه كانت بحوزته، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات ماليه فيما بينهما .

تمكن فريق من رجال المباحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والمقدم حازم خيرى وكيل فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهتة اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم.


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