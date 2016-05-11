تجديد حبس خادمة 15 يوما لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالمعادى

جدد قاضى معارضات محكمة جنح المعادى، اليوم الأربعاء، حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة نائب رئيس شركة بالمعادى.

كان النقيب عيد توفيق جنيدى، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى، وبصحبته القوة المرافقة، قد تمكنوا من ضبط "مبروكة.ع" خادمة ومقيمة بفيصل؛ عقب سرقتها خاتم ذهب مطعم بالألماس من "مصطفى محمد" نائب رئيس مجلس إدارة شركة للخدمات البترولية ومقيم بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"؛ وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الخاتم واتهمها بالسرقة.

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