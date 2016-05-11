الإسكان: إزالة التعديات بطريق مصر الإسماعيلية والطريق الإقليمى بمدينة العبور

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قيام جهاز المدينة بحملة موسعة لإزالة كافة التعديات والإشغالات على طريق مصر الإسماعيلية، والطريق الإقليمي، بالتعاون مع قوات المظلات، وشرطة التعمير.

وأكد المهندس أمين غنيم استمرار حملات جهاز المدينة، بالتعاون مع الجهات المختصة، فى إزالة كافة التعديات والمخالفات، تنفيذًا للقانون، وحفاظًاعلى المظهر الجمالى بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة سور مخالف بطول يبغ نحو ٣٠٠ متر، كما تمت إزالة ٣ مبان مخالفة.

من ناحية آخرى أعلن رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم الفض المالي وجار البت بشأن عدد من المشروعات الخدمية المختلفة، التي تحسن الخدمات لسكان المدينة، وهى مشروع تنسيق موقع “دار مصر” للإسكان المتوسط، ومشروع إنشاء موقف سيارات الأجرة بإسكان الشباب بمساحة 70 م2، ومشروع تنسيق الموقع والجزر بمنطقة الفيلات والطرق المؤدية إليها بالمنطقة الترفيهية، إضافة إلى مشروع إنشاء موقف الأتوبيس الإقليمي بالمنطقة الترفيهية.