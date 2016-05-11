منتدى الإعلام العربي بعيون «البيان»

نعرض لكم فيما يلي بالصور والفيديو، الأجواء وأبرز المحاور التي تناولها منتدى الإعلام العربي في يومه الثاني الذي شهد حضور نخبة كبيرة من الكُتَّاب والمفكرين والقيادات الإعلامية والثقافية من مختلف أنحاء العالم.

المنتدى الذي انطلق أمس في دورته الـ15 بمركز دبي التجاري العالمي، سيستمر إلى مساء اليوم حيث سيتم توزيع جوائز الصحافة العربية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

يمكن متابعة التغطية المباشرة للمنتدى على حسابات البيان في مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر فيسبوك انستغرام والسناب تشات (AlbayanNews).

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