أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمير أنطون تادرس : أنا مسامح الإرهابي اللي فجر الكنيسة وربنا يغفر له -
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
البرلمان || للعاملين بالقطاع الخاص إقرار صرف علاوة دورية 7% في يناير من كل عام -
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا -
ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين -
الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بفرض الطوارئ رغم "تأجيل مناقشته" بالنواب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد ..و 12 إجراء استثنائي يترتب على القرار -
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

منتدى الإعلام العربي بعيون «البيان»

Google+ Print
منتدى الإعلام العربي بعيون «البيان» منتدى الإعلام العربي بعيون «البيان»

نعرض لكم فيما يلي بالصور والفيديو، الأجواء وأبرز المحاور التي تناولها منتدى الإعلام العربي في يومه الثاني الذي شهد حضور نخبة كبيرة من الكُتَّاب والمفكرين والقيادات الإعلامية والثقافية من مختلف أنحاء العالم.

المنتدى الذي انطلق أمس في دورته الـ15 بمركز دبي التجاري العالمي، سيستمر إلى مساء اليوم حيث سيتم توزيع جوائز الصحافة العربية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

يمكن متابعة التغطية المباشرة للمنتدى على حسابات البيان في مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر فيسبوك انستغرام والسناب تشات (AlbayanNews).
>  
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية