عمر بازل - أبو العلا لـ في الجول: سيكرر تجربة النني وحزين على خسارة الزمالك له

يرى محمد أبو العلا قائد الزمالك السابق أن عمر جابر سيكرر تجربة محمد النني الاحترافية مع بازل.

ووقع جابر على عقود انتقاله لبازل لمدة أربعة مواسم تبدأ من الصيف المقبل مقابل مليون و650 ألف يورو.

ويتحدث FilGoal.com مع نجوم الرياضة المصرية لمعرفة ماذا سينتظر جابر مع بازل ومدى إمكانية نجاحه من عدمه والفارق بينه وبين الثنائي محمد صلاح ومحمد النني.

وكل ما يلي على لسان أبو العلا:

"عمر جابر لاعب يملك كل مقومات النجاح في تجربته الاحترافية، بداية من انضباطه الأخلاقي وصولا لانضباطه التكتيكي".

"هو لاعب منضبط أخلاقيا وتكتيكيا، وهذا بجانب بنيانه القابل للتحسن ليصبح أقوى مما هو عليه الآن".

"عمر جابر سينجح بدرجة كبيرة للغاية مع بازل، وسيستطيع الانتقال إلى نادي كبير في فترة وجيزة كما فعل محمد النني ومحمد صلاح، وبمقابل مادي كبير يفيد النادي السويسري".

"أعتقد أن تجربة محمد النني ستكون هي الأقرب للتحقيق مع عمر جابر عن تجربة محمد صلاح، وذلك لأن عمر جابر يملك نفس مقومات محمد النني".

"من وجهة نظري لو كان محمد النني استمر في مصر كان سيصبح مثل طارق حامد وحسام عاشور من اللاعبين أصحاب الموهبة، لكن الكرة الحديثة تعتمد على اللاعبين أمثال محمد النني وعمر جابر".

"مسؤولو بازل لديهم عين خبيرة ويجيدون اختيار اللاعبين المصريين ذات الكفاءة، كما أنهم نجحوا في التعامل معهم، ولذلك فأعتقد أن المصير ذاته ينتظر عمر جابر".

الزمالك

"برغم فرحتي لاحترافه، لكنني حزين لرحيل عمر جابر عن الزماك لأنه سيترم فراغ كبير في الفريق، فأنا أرى أنه يجب تعويضه بلاعبين وليس لاعب واحد".

"ربما سيكون أحمد توفيق هو المعوض لرحيله في هذا المركز كظهير أيمن، لأن حازم إمام ظهير رائع لكنه من أصحاب الميول الهجومية بشكل كبير".