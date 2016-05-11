ضبط موظف بتموين بنها استولى على بطاقات التموين للاستفادة منها فى القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين القبض على موظف بإدارة تموين بنها استولى على بطاقات التموين الذكية، وقام بإجراء عمليات وهمية على ماكينات الصرف بمخبزين للاستفادة بفارق الدعم من وزارة التموين، وتم ضبط صاحبى المخبزين والكروت، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ودلت تحريات المباحث إلى أنه وردت المعلومات السرية للعقيد محمد الهادى، رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد قيام أبو زيد ج أ" 56 سنة موظف بمكتب تموين ثان بنها باستلام بطاقات الكروت الذكية المستخرجة حديثاً والخاصة بمستحقى الدعم لتسليمها لأصحابها، إلا أنه قام بالاستيلاء على كمية من تلك البطاقات التموينية، وقام بالاتفاق مع كل من سحر. ب صاحبة مخبز بلدى، ويسرى ع صاحب مخبز أيضا باستغلال تلك الكروت لإجراء عمليات وهمية على ماكينات صرف الخبز، والاستفادة من فارق الدعم الذى يتم صرفه من وزارة التموين لأصحاب تلك المخابز مقابل إنتاج الخبز نظير مقابل مادى، وتم ضبط عدد 181 بطاقة مستخرجة حديثاً بحوزة المتهم.

وتم إخطار اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، وبالاستعلام من شركة تكنولوجيا الطيران المختصه بإدارة منظومة الكروت الذكية أفادت أن تلك البطاقات تم استعمالها لاحتساب صرف خبز للمخبزين وصاحبهما المضبوطين بكمية خبز بلغت 13715 رغيفا بمبلغ مالى قدره 3428.75 جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع أصحاب المخابز سالفى الذكر.

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