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مصرع شخص دهسته مقطورة بالطريق الدائرى فى التجمع الخامس

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مصرع شخص دهسته مقطورة بالطريق الدائرى فى التجمع الخامس مصرع شخص دهسته مقطورة بالطريق الدائرى فى التجمع الخامس
لقى شخص مصرعه بعدما دهسته سيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائرى أثناء عبوره للطريق بالقرب من أبراج ميراج، ما أدى إلى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من مدينة نصر، وفى طريقه إلى التجمع الخامس.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى المكان لنقل المتوفى إلى المستشفى، كما انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة المرور أمام السيارات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا من غرفة النجدة بوجود حادث أعلى دائرى التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.


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