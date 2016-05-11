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ضبط ممرض بسجن القناطر بحوزته 13 ألف قرص مخدر فى القليوبية

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ضبط ممرض بسجن القناطر بحوزته 13 ألف قرص مخدر فى القليوبية ضبط ممرض بسجن القناطر بحوزته 13 ألف قرص مخدر فى القليوبية
نجح ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام وضباط إدارة المباحث، من ضبط ممرض بسجن القناطر بحوزته 13ألف قرص مخدر فى القليوبية، حيث تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أنه تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالاشتراك وضباط مباحث مركز كفر شكر من ضبط "محمد ع " 38 سنة ممرض بسجن القناطر ومقيم جمجرة القديمة – دائرة مركز حال استقلاله السيارة ماركة سوزوكى فان -جار فحصها- وبحوزته 13000 قرص مخدر ومبلغ مالى 250 جنيها وهاتف محمول.


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