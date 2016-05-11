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مباحث مينا البصل تكشف غموض مقتل عامل بـ6 طعنات داخل منزله

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مباحث مينا البصل تكشف غموض مقتل عامل بـ6 طعنات داخل منزله مباحث مينا البصل تكشف غموض مقتل عامل بـ6 طعنات داخل منزله
كشفت مباحث قسم شرطة مينا البصل برئاسة المقدم وائل الحيوى، غموض العثور على جثة عامل وبجسده 6 طعنات فى الرقبة والبطن.

البداية عندما تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى ، بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً بالعثور على جثة "ممدوح. ا" -52 سنة عامل داخل الشقة سكنه قسم شرطة مينا البصل مسجى على ظهره أعلى سرير حجرة نومه عارى الصدر يرتدى بنطال قصير " شورت " وبمناظرته تبين إصابته بعدة طعنات بالبطن والرقبه وإحتراق بإحدى الوسائد وسجادة.

وتم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف غموض الحادث أسفرت جهود البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة وهو " أحمد . م" - 23 سنة كهربائى مقيم قرية أبيس 2 /3 دائرة مركز شرطة كفر الدوار محافظة البحيرة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطه إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وبإرشاده تم ضبط المسروقات وتحرر المحضر أحوال القسم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه لمدة أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيق.

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