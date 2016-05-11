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زحام مرورى بسبب كسر فاصل معدنى أعلى كوبرى اكتوبر

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زحام مرورى بسبب كسر فاصل معدنى أعلى كوبرى اكتوبر زحام مرورى بسبب كسر فاصل معدنى أعلى كوبرى اكتوبر
تسبب كسر فاصل معدنى، أعلى مسجد النور، بكوبرى أكتوبر فى ظهور كثافات مرورية، أعلى الطريق للمتجه من مناطق الجيزة وفى طريقه إلى مدينة نصر، وتم إبلاغ هيئة الطرق والكبارى للعمل على إصلاح الفاصل.
>وكان الرائد وائل عجاج، مشرف عمليات مرور القاهرة، قد تلقى بلاغا من الخدمات المعينة، أعلى أكتوبر بتباطؤ حركة السيارات، بسبب وجود كسر بفاصل معدنى، وبدوره تم إبلاغ الهيئة للعمل على إصلاح الفاصل.

المرور يضبط 678 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل كبارى القاهرة
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