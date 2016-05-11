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صحيفة إسبانية: وزير دفاع إسبانيا اتفق مع السيسى على ضرورة الحرب ضد الإرهاب

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صحيفة إسبانية: وزير دفاع إسبانيا اتفق مع السيسى على ضرورة الحرب ضد الإرهاب صحيفة إسبانية: وزير دفاع إسبانيا اتفق مع السيسى على ضرورة الحرب ضد الإرهاب
اهتمت الصحف الإسبانية بزيارة وزير الدفاع الإسبانى بيدرو مورينيس لمصر أمس ، لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، والاتفاق على ضرورة الحرب ضد الإرهاب من منظور عالمى.

ووفقا لصحيفة الإكونوميستا، أكد مورينيس على تضامن إسبانيا مع حول التهديد الإرهابى، وقالت الصحيفة إن استقرار مصر يؤثر على استقرار المنطقة بأكمالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيس والرئيس عبد الفتاح السيسى ناقشا الوضع الذى تشهده المنطقة ، وأعربا عن قلقهما الخاص نحو سوريا وليبيا والحرب اليمنية، واضطراب الساحل الإفريقى من انتشار جماعات إرهابية، وتهريب السلاح والمخدرات فى منطقة أصبح يصعب السيطرة عليها.

وأوضحت الصحيفة، أن مورينيس اجتمع مع نظيره صدقى صبحى، ورئيس الأركان محمود حجازى، ورئيس أركان القوات الجوية يونس المصرى، وقائد البحرية أسامة منير ربيع، وقائد الدفاع الجوى عبد المنعم إبراهيم، وأبرز جميعهم العلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية، وجدوى أنشطة التأهيل، التى تجرى بمدريد.

ووقعت مصر وإسبانيا اتفاق تعاون دفاعى مايو 2015، لتعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين وعلى جميع الأصعدة، واتفق الجانبان خلال تلك الزيارة لتعميق ذلك التعاون فى 2016 ، كما تعهدا بعقد اول اجتماع للرابطة المصرية الإسبانية المشتركة على مدار العام.

ووفقا لوكالة أوروبا بريس، فإن مورينيس أعرب عن قلقه إزاء تهديد الإرهابيين فى مصر، ولكنه أكد على التزام إسبانيا وتضامنها مع مصر فى مكافحة هذه الآفة.
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وزير دفاع إسبانيا يؤكد للسيسى تطلع بلاده للتعاون مع مصر عسكرياً وأمنياً
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مصر 365

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