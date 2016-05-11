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الجنايات تحيل أوراق 25 متهما فى فتنة الهلايل والدابودية للمفتى

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الجنايات تحيل أوراق 25 متهما فى فتنة الهلايل والدابودية للمفتى الجنايات تحيل أوراق 25 متهما فى فتنة الهلايل والدابودية للمفتى
قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محروس محمد على رئيس المحكمة، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، اليوم، فى الأحداث التى وقعت بين الهلايل والدابودية فى أسوان، بإحالة 25 من المتهمين فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014 إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

وتضم القضية 163 متهما بقتل 28 شخصا، فى الأحداث التى وقعت بين عائلتى "الهلايل" و"الدابودية" بأسوان.


>http://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%BA%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%81%D9%89_%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7/2711665
غدا..النطق بالحكم فى قضية الدابودية والهلايل بمجمع محاكم أسيوط

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