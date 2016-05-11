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النائبة نعمت قمر ردًا على فيديو "ست زى العسل": "مبحبش اللت والعجن"

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النائبة نعمت قمر ردًا على فيديو "ست زى العسل": "مبحبش اللت والعجن" النائبة نعمت قمر ردًا على فيديو "ست زى العسل": "مبحبش اللت والعجن"
قالت النائب نعمت قمر، عضو مجلس النواب، تعليقاً على الفيديو المتداول لها خلال كلمتها وتعقيبها على بيان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذى حقق مشاهدات كبيرة خلال اليومين الماضيين: "نحن نراعى ضميرنا عشان فى يوم من الأيام هننزل القبر، وهناك نواب تحدثوا عن جوانب عدة وأنا مبحبش اللت والعجن".

وتابعت قمر، فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع": "الشكر فى زملائى لا يعيب لىّ، وأكدت على أن الرقابة ضرورة"، مشيرة إلى أنها كانت تريد عرض موقفها تجاه بيان لكنها وجدت خبراء و مختصين تحدثوا عن البيان بشكل جيد وجاوبوا على مختلف ملاحظاتهم بشأنه.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا للنائبة خلال تعليقها على بيان الحكومة بشكل مقتضب، حيث قالت: "موافقون موافقون"، وهو دفع رواد مواقع التواصل لوصفها بـ"ست زى العسل".


>- النائبة نعمت قمر بالجلسة العامة بالبرلمان: "الصحفيين عاوزين يتدبحوا"

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مصر 365

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