أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمير أنطون تادرس : أنا مسامح الإرهابي اللي فجر الكنيسة وربنا يغفر له -
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
البرلمان || للعاملين بالقطاع الخاص إقرار صرف علاوة دورية 7% في يناير من كل عام -
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا -
ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين -
الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بفرض الطوارئ رغم "تأجيل مناقشته" بالنواب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد ..و 12 إجراء استثنائي يترتب على القرار -
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مصر للطيران" توضح حقيقة ما نشر حول علاقة إسرائيل بتأسيس شرم الشيخ

Google+ Print
"مصر للطيران" توضح حقيقة ما نشر حول علاقة إسرائيل بتأسيس شرم الشيخ "مصر للطيران" توضح حقيقة ما نشر حول علاقة إسرائيل بتأسيس شرم الشيخ
قالت شركة للطيران، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما نشر ببعض المواقع الاخبارية عن وجود معلومات مغلوطة على موقعها الالكترونى حول مدينة شرم الشيخ ضمن الدليل السياحى المنشور على الموقع.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أن ما تم نشر بالتحديد من معلومات حول مدينة شرم الشيخ، هى أن مدينة شرم الشيخ تأسست عام 1968 وتشتهر بأسم "مدينة السلام"، وتطورت المدينة منذ ذلك التاريخ بشكل سريع حتى أصبحت من أشهر المدن السياحية فى سيناء والعالم، مع العلم أن هذا التاريخ ليس له أى مدلول سياسى ولا توجد أى معلومة أو إشارة تفيد أن موقع شركة مصر للطيران أوضح أن المدينة تم إنشائها على يد الاحتلال الإسرائيلى أو غيرها من معلومات كما نشر فى إحدى الصحف.

وأضاف البيان أنه على الرغم من عدم وجود أى دلالة أو أشارة لشيء فى هذه المعلومة التاريخية قامت الشركة على الفور بحذف التاريخ المشار إليه محل الجدل 1968 منعاً لحدوث أى تخمين أو إيحاء بما أشار إليه الخبر المغلوط الخاص بهذا الموضوع.


>- نائب وزير صناعة تركيا يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر وزراء تجارة الدول الاسلامية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير