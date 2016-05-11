"مصر للطيران" توضح حقيقة ما نشر حول علاقة إسرائيل بتأسيس شرم الشيخ

قالت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما نشر ببعض المواقع الاخبارية عن وجود معلومات مغلوطة على موقعها الالكترونى حول مدينة شرم الشيخ ضمن الدليل السياحى المنشور على الموقع.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أن ما تم نشر بالتحديد من معلومات حول مدينة شرم الشيخ، هى أن مدينة شرم الشيخ تأسست عام 1968 وتشتهر بأسم "مدينة السلام"، وتطورت المدينة منذ ذلك التاريخ بشكل سريع حتى أصبحت من أشهر المدن السياحية فى سيناء والعالم، مع العلم أن هذا التاريخ ليس له أى مدلول سياسى ولا توجد أى معلومة أو إشارة تفيد أن موقع شركة مصر للطيران أوضح أن المدينة تم إنشائها على يد الاحتلال الإسرائيلى أو غيرها من معلومات كما نشر فى إحدى الصحف.

وأضاف البيان أنه على الرغم من عدم وجود أى دلالة أو أشارة لشيء فى هذه المعلومة التاريخية قامت الشركة على الفور بحذف التاريخ المشار إليه محل الجدل 1968 منعاً لحدوث أى تخمين أو إيحاء بما أشار إليه الخبر المغلوط الخاص بهذا الموضوع.

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