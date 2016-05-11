توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنيا ومنظمة العمل الدولية

وقع الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة، ومنظمة العمل الدولية وذلك لاكساب الشباب مهارات جديدة ليصبحوا رواد أعمال ناجحين،وتعزيز قدرات الجامعة ودعم قدراتها ومواردها البشرية لإختيار مسار وظيفي يعتمد علي احتياجات سوق العمل ومهارات الطلاب واهتماماتهم.

جاء ذلك بحضور أمل موافي مدير مشروع وظائف لائقة لشباب مصر والمهندس مجدي وهبة ، وأنسي جورج يوس ، وبرهان توفيق ، وهبة راشد الخبراء الفنيين للمشروع.

وحضر توقيع البروتوكول سوزان جوديف نائب مدير الشئون الدولية بكندا وعلي خان مستشار ورئيس قسم التنمية بالسفارة الكندية وإيمان عمران مدير فريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتدشين تؤمة وشراكة بين جامعة المنيا وآحدى الجامعات الكندية لخلق وظائف لائقة ريادية للشباب المصري.

وأكد الدكتور أبو المجد رئيس الجاامعة أن البرتوكول يتضمن تطوير برامج وقدرات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب عن طريق مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وتفعيل الدورات التدريبية وإنشاء وحدة للتوجيه الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة بجانب وحدة لدعم مشروعات الأعمال الإبداعية بالتعاون بين الجامعة ومنظمة العمل الدولية.