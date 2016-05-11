بالصور.. «الهجان» يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإبتدائية بمدارس قنا

مراسل «ONA»:

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا اليوم الأربعاء، يرافقه عزت بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإبتدائية بعدد من مدارس مدينة قنا وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات بها .

وشملت الجولة المرور على مدرستىّ مدينة العمال الإبتدائية المشتركة ومدرسة السادات الإبتدائية المشتركة.

وأشار الهجان إلى أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 55 ألف، و 385 طالب وطالبة يؤدون امتحاناتهم داخل 649 لجنة موزعة على 9 إدارات تعليمية بمراكز المحافظة .

وأكد المحافظ أن الإمتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة من المنهج الدراسي المقرر ولا يوجد أي شكوى من الأسئلة بشكل عام، مضيفا أن الامتحانات تجرى فى أجواء أمنية مستقرة.

كما أمر بتوفير طبيب وممرضه داخل لجان الامتحانات موصيا بتوفير كافة وسائل الراحة والحفاظ على مستوى النظافة داخل اللجان .

وأصدر محافظ قنا تعليماته للقيادات التعليمية بفتح أبواب المدارس للطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة خلال الإجازة الصيفية عقب الإمتحانات مباشرة والمقرر انتهائها غدا الخميس وذلك بهدف غرس القيم والمفاهيم الإيجابية كالانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن ورفع مستوى الوعى بأهمية استغلال الوقت وكيفية تنظيمه واستثماره فى ممارسة الأنشطة المفيدة .