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وزير الدفاع الأسباني يزور أهرامات الجيزة وينبهر بعبقرية بنائها

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وزير الدفاع الأسباني يزور أهرامات الجيزة وينبهر بعبقرية بنائها وزير الدفاع الأسباني يزور أهرامات الجيزة وينبهر بعبقرية بنائها

وزير الدفاع الأسباني

أعرب بدرو مورينيس أولاته وزير الدفاع الأسبانى، الذى يزور حاليا، عن سعادته بزيارة منطقة الأهرامات الأثرية، مبديا انبهاره بالحضارة المصرية القديمة وبعبقرية القدماء المصريين فى بناء الاهرامات.

صرح بذلك الدكتور الحسين عبد البصير مدير عام آثار منطقة الهرم لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم، وأضاف أن وزير الدفاع الأسباني والوفد المرافق له، والسفير الأسباني بالقاهرة، قاموا بزيارة الهرم الأكبر “خوفو” ، والبانوراما الأثرية، وأبو الهول، واستمع الوزير الأسباني لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها حيث رافقهم الأثرى محمد رمضان مفتش آثار بالمنطقة.
> وأكد عبد البصير أن وزير الدفاع الأسبانى والوفد المرافق، أبدوا سعادتهم من زيارة الأهرامات التي تعد من أهم المعالم الأثرية في العالم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، مشيرا إلى أن زيارة منطقة الاهرامات تأتي دائما في مقدمة أولويات الشخصيات والوفود السياسية من جميع دول العالم لما تتمتع به المنطقة من شهرة ومكانة عالمية.
> وكان الرئيس عبد الفتاح قد استقبل امس وزير الدفاع الاسبانى بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات الثنائية بالاضافة الى بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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