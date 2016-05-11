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«سامسونج» تبتكر أكبر بطاقة ذاكرة بالعالم

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«سامسونج» تبتكر أكبر بطاقة ذاكرة بالعالم «سامسونج» تبتكر أكبر بطاقة ذاكرة بالعالم

سامسونج تبتكر أكبر بطاقة ذاكرة بالعالم

أعلنت شركة سامسونج، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في إنتاج ما يمكن أن توصف بأكبر بطاقة ذاكرة من طراز “مايكرو إس دي”، بسعة 256 جيغابايت.

وكما ذكرت “سكاي نيوز عربية” أنه استطاعت سامسونج بهذه البطاقة أن تتفوق على أحدث إنتاج لمنافستها في هذا المجال، سانديسك، والتي بلغت سعتها 200 جيغابايت، وتم الكشف عنها في مارس الماضي.

وتتمتع بطاقة سامسونج الجديدة “إيفو بلس 256 جيغابايت” بسرعة قراءة للبيانات تصل إلى 95 ميجابايت\ث وكتابة تبلغ 90 ميجابايت\ث، بحسب ما أورده موقع “فيرج” المتخصص.

وأوضحت سامسونج أن البطاقة قادرة على تخزين أكثر من 55 ألف صورة، أو 12 ساعة من الفيديو بجودة “4 كيه”، أو 23 ألف ملف صوتي.

ومن المقرر أن تتوافر البطاقة الجديدة في الأسواق عبر أكثر من 50 دولة حول العالم بداية من شهر يونيو المقبل مصحوبة بضمان 10 سنوات.

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