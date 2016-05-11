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انتبه.. فحص البول أفضل من تحليل الدم لاكتشاف فيروس زيكا

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انتبه.. فحص البول أفضل من تحليل الدم لاكتشاف فيروس زيكا انتبه.. فحص البول أفضل من تحليل الدم لاكتشاف فيروس زيكا
قال مسئولون فى قطاع الصحة بالولايات المتحدة إن فحص البول على الأرجح يجعل اكتشاف الإصابة بفيروس زيكا أسهل بالنسبة لكثير من المرضى بالمقارنة مع فحص الدم.

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها دليلا جديدا حول الفحص، قالت فيه إنه من الممكن اكتشاف جزئيات الفيروس على مستويات عالية ولفترة أطول فى البول، وهو ما سيجعل من الأسهل فحص مزيد من الأشخاص الذين يشتبه فى إصابتهم بالفيروس.

وحتى الأسبوع الحالى، كان مسئولون فى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يقولون إن أفضل وسيلة لاكتشاف فيروس زيكا هى بفحص دم المريض فى غضون أسبوع من ظهور الأعراض، وذلك عبر اختبار معملى دقيق، ولكن المراكز تنصح حاليا باستخدام نفس الأسلوب مع البول.


>- مع اقتراب موسم البعوض.. كل ما تريد معرفته عن فيروس زيكا
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