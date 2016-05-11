للحوامل انتبهى تناول مضادات الاكتئاب تعرض الجنين لمشاكل صحية

حذرت دراسة طبية أمريكية الحوامل من الإفراط فى تناول مضادات الاكتئاب أثناء فترة الحمل لدورها فى زيادة طول الحمل السرى، وهو من شأنه تعريض الجنين لنقص الأوكسجين والعديد من المشاكل الصحية.

وأظهرت نتائج الدراسة، التى أجريت فى هذا الصدد، أن استخدام مضادات الاكتئاب المعتمدة فى فعاليتها على مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائى "أس.أر.أى"، من المرجح أن يزيد من نشاط وحركة الجنين فى رحم الأم بسبب تناول مضادات الاكتئاب.

وشدد الباحثون على أن طول الحبل السرى يمكن أن يضعف الدورة الدموية للجنين ويعرضه لنقص الأوكسجين أثناء الحمل والولادة، مما يجعله فريسة للمشكلات ألصحية حيث يتأثر طول الحبل السرى بقدر نمو وحركة الجنين فى رحم الأم.

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