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روسيا تعتقل مواطنا لتجنيده أعضاء لصالح"داعش" بسوريا والعراق

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روسيا تعتقل مواطنا لتجنيده أعضاء لصالح"داعش" بسوريا والعراق روسيا تعتقل مواطنا لتجنيده أعضاء لصالح"داعش" بسوريا والعراق

>اعتقلت السلطات الروسية مواطنا روسياً لقيامه بتجنيد أعضاء جدد لصالح "منظمة حزب التحرير الإسلامى" المتطرفة فى موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية ايرينا فولك فى بيان –نقلته صحيفة تايمز أوف موسكو اليوم الأربعاء- إن المواطن الروسى متورط فى تجنيد أعضاء جدد لصالح الجماعات المسلحة المحظورة العاملة فى سوريا والعراق.

وتم تسليم الرجل، المدرج على قائمة المطلوبين لدى الروسية، إلى وكالات إنفاذ القانون فى تتارستان الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 97 شخصا يشتبه فى انتمائهم لحزب التحرير الإسلامى جرى اعتقالهم فى موسكو فى أكتوبر من العام الماضي، من بينهم رئيس الخلية المحلية. كما تم اعتقال 17 عضوا آخرين فى تتارستان فى شهر مارس من العام الماضى خلال مداهمات قامت بها الشرطة وأجهزة الأمن.
>ويعتبر حزب التحرير الإسلامي، منظمة إرهابية محظورة فى روسيا.
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مصر 365

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