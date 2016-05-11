الأردن يستقبل 300 لاجيء سورى خلال الـ24 ساعة الماضية

>استقبلت قوات حرس الحدود الأردنية خلال الـ24 ساعة الماضية، 300 لاجيء سورى من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

وأفاد بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى التابعة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات حرس الحدود الأردنية نقلت هؤلاء اللاجئين إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم، كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى منهم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة فى الأردن أكثر من 700 ألف منهم نحو 80 ألفا يقطنون مخيم (الزعتري) وحوالى 24 ألفا بمخيم (الأزرق) وقرابة 4 آلاف و500 لاجئ فى مخيم (مريجيب الفهود) الإماراتى .. فيما أظهر التعداد العام للسكان فى الأردن للعام 2015 أن إجمالى عدد السوريين الموجودين فى المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 وحتى الآن يبلغ مليونا و300 ألف سوري.

ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم والتى تشهد حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.

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