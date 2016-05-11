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بالصور.. "زراعة الأقصر" تعلن حصاد 41 ألف فدان قمح وتوريدها للشون

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بالصور.. "زراعة الأقصر" تعلن حصاد 41 ألف فدان قمح وتوريدها للشون بالصور.. "زراعة الأقصر" تعلن حصاد 41 ألف فدان قمح وتوريدها للشون
أعلن المهندس ربيع نجار، مدير عام مديرية الزراعة بالأقصر، وصول إجمالى مساحات القمح التى تم حصادها بالمحافظة إلى 41985 فداناً، من إجمالى مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة، والتى تبلغ 42230 فداناً، موضحاً أنه تم توريد 22132 طن قمح إلى شونة أرمنت، 95465 طن قمح إلى بندر إسنا.

وأضاف مدير عام مديرية الزراعة بالأقصر، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المديرية تقدم كافة التسهيلات لجميع المزارعين بمحافظة الأقصر لضمان دخول كافة الكميات من المزارعين وحصولهم على مستحقاتهم، تطبيقاً لتعليمات وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعد توصيته بتسهيل كافة العقبات أمام الفلاحين.

وتواصل مطاحن وشون محافظة الأقصر استقبال محصول القمح من المواطنين بمدن الأقصر وأرمنت وإسنا والزينية والقرنة والبياضية، تمهيداً لختام استقبال كافة المحاصيل والكميات المقرر توريدها.

توريد القمح فى الأقصر (1)

توريد القمح فى الأقصر (2)

توريد القمح فى الأقصر (3)

توريد القمح فى الأقصر (4)

توريد القمح فى الأقصر (5)

توريد القمح فى الأقصر (6)

توريد القمح فى الأقصر (7)

توريد القمح فى الأقصر (8)


>- وكيل زراعة الأقصر: توريد 20410 أطنان قمح للمطاحن وحصاد 41 ألف فدان قمح
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