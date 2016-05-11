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محافظ الفيوم يحيل 78 موظفاً للنيابة الإدارية بتهمة الفساد المالى والإدارى

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محافظ الفيوم يحيل 78 موظفاً للنيابة الإدارية بتهمة الفساد المالى والإدارى محافظ الفيوم يحيل 78 موظفاً للنيابة الإدارية بتهمة الفساد المالى والإدارى
أحال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم 78 موظفاً بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة للمحافظة إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فى تورطهم فى قضايا فساد مالى وإدارى والإخلال بمهام عملهم الوظيفية خلال شهرى أبريل ومايو من العام الحالي.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم إحالة 49 قضية محلية إلى النيابة الإدارية خلال شهر أبريل الماضى للتحقيق فى اتهام 69 موظفاً بالتقاعس عن أداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهم، كما تم إحالة 9 قضايا إلى النيابة خلال شهر مايو الجاري.

وأكد محافظ الفيوم فى بيان اليوم، أنه لا تهاون فى التصدى لمختلف صور وأشكال الفساد ، وأنه سيتم ملاحقة الفاسدين والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مشيراً إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة والحملات التفتيشية على جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بكافة أنحاء المحافظة لضمان أداء العمل على الوجه الأكمل بما يحقق الصالح العام ويحفظ للمواطنين حقوقهم المشروعة.

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