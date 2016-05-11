تجديد حبس عامل 15 يوما بسوهاج لحيازته 130 قرصا مخدرا

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، برئاسة المستشار ياسر نصر، وسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم "على.ق.ع" 30 سنة عامل، ومقيم بقرية أولاد شلول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه وزبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 130 قرصا من مخدر "تامول.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، تم تجديدها إلى 15 يوما.

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