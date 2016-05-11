«التربية» تعلن فتح باب الترشيح للبعثات الخارجية وبرنامج المنح الداخلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم – شؤون التعليم العالي عن فتح باب الترشيح للبعثات الخارجية لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا وبرنامج المنح الداخلية لطلبة الدراسات العليا لمواطني الدولة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24/04/2016

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