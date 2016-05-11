إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلاف على منزل بسوهاج‎

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب خلاف على منزل ببندر طما بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طما يفيد ورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كل من طرف أول:- محمد رفعت مصطفي محمد 27 سنة عامل مصاباً ” بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسري وأخر رضي بفروة الرأس “، طرف ثان:- سعد محمد محمد 64 سنة عامل مصاباً ” باشتباه ما بعد الأرتجاج وجرح غائر بالساق اليسري واشتباه قطع بالأوتار الباسطة لليد اليمني، ” محمد سعد محمد محمد 30 سنة عامل مصاباً ” بجرح تهتكي وقطع بالأوتار القابضه باليد اليسري “.

بالفحص تبين تعدي كلا الطرفين علي الأخر بالضرب وأحداث ما به من إصابات بسبب خلاف علي منزل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8775 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة .