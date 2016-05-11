رئيسا حكومة تونس والمغرب يبحثان التعاون فى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب

قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إن اللقاء الذى جمعه مساء أمس الثلاثاء، فى الرباط مع نظيره المغربى عبد الإله بنكيران، تطرق إلى ضرورة تعزيز التعاون فى المجال الأمنى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

ونقلت رئاسة الحكومة التونسية، فى بيان لها عن الصيد قوله إن المحادثات بين الجانبين تناولت أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والوضع فى ليبيا، بالإضافة إلى التطرق إلى تكثيف التعاون المشترك وعمل لجان مشتركة لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

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