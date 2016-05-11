بالصور.. مواطن سورى يحول "مخلفات القتل" إلى تحف فنية وأدوات للحياة

الحصار الخانق والظروف القاسية والأوضاع المعيشية الصعبة، هى مصدر إلهام للشعب السورى فى الصمود بوجه آلة القتل وألم الحروب فى بلادهم.

مخلفات القصف و أدوات الحرب التى تتساقط على الأبنية السكنية فى شوارع البلاد، حولها "أبو على الدومانى" إلى تحف فنية وأدوات للحياة، بحسب تقرير مصور نشرته قناة "أورينت".

واستخدم "الدومانى" فوارغ الرصاص لتشكيل تحف وأدوات منزلية، أظهر فيها الإبداع الفنى فى مواجهة الحرب والدمار، وصناعة السلام.

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