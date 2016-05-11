السيطرة على حريق هائل التهم 13 منزلًا بسوهاج

مراسل «ONA»:

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، صباح اليوم، من السيطرة على حريق هائل نشب بـ 13 منزلا بمنطقة “بلصفورة”، دائرة مركز سوهاج نتج عنه إصابة مزارع بحالة ااختناق ونفوق 12 رأس ماشية و6 رؤوس غنم.

تلقى اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية بلصفورة، دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية.

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل جمال شيخون السيد 55 سنة مزارع ، وامتد لمنازل مجاورة ملك كل من “رضا محمد رشوان 35 سنة نجار، منصور محمد محمود محمد 57 سنة عامل، خالد السيد عبد الرحيم 20 سنة عامل، جمال عبد الرحيم محمود 48 سنة سائق، محمود عبد الرحيم محمود 77 سنة بالمعاش، منصور عبد الرحيم محمود 46 سنة مزارع، كامل عبده فراج 65 سنة مزارع، شريف محمود أحمد حسين 28 سنة مزارع، حسين أحمد حسين 46 سنة مزارع، حافظ حمدي حافظ 27 سنة مزارع، وليد أحمد عبد الكريم 28 سنة عامل، ونصر الدين عبده أحمد فراج 65 سنة مزارع”.

ونتج عن الحريق إصابة مالك الحوش الأول جمال شيخون السيد، بحالة اختناق ” وتم نقله لمستشفي سوهاج العام، فيما انحصرت التلفيات فـي نفوق 12 رأس ماشية و6 رؤوس غنم وكمية من الطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والعروق الخشبية والبوص والتبن.

وبسؤال مالكي المنازل المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص واتهموا جمال محمد عبد الرحمن طـه، بالتسبب فـي الحريق؛ بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية أثناء الاحتفال بزفاف نجله.

أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3004 إداري المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة .