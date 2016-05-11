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‏‫دراسة: إدمان الحلويات والوجبات السريعة يسبب متاعب تشبه أعراض السكر

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‏‫دراسة: إدمان الحلويات والوجبات السريعة يسبب متاعب تشبه أعراض السكر ‏‫دراسة: إدمان الحلويات والوجبات السريعة يسبب متاعب تشبه أعراض السكر
لو سألت أى مريض سكر عن أصعب لحظة مرت عليه طوال مسيرته مع المرض الزمن، سيجيبك بلا تردد: لحظة اكتشاف الإصابة بالسكرى، نظرا لخوفه من المستقبل وما ينتظره من معاناة خلال فترة الإصابة والأدوية التى يجب أن يتناولها فى مواعيد محددة والتوصيات الغذائية التى يجب الالتزام بها، هذا بخلاف الأضرار والمضاعفات الصحية التى سيتعرض لها بسبب هذا المرض المزمن.

الصدمة والكارثة التى يجهلها الكثيرون هو أن إدمان الحلويات والوجبات السريعة لا يقل بأى حال من الأحوال من حيث الضرر عن تأثيرات الإصابة بمرض السكر، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أنجيليا روسكين البريطانية، ونشرت مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل".

وكشفت الدراسة أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر له أضرار ملحوظة على صحة الكلى بشكل لا يقل عن أضرار وتأثيرات السكرى، ذلك المرض المزمن الذى يصيب أكثر من ٤٠٠ مليون شخص على مستوى العالم، منهم حوالى ٨ ملايين مريض فى .

ويتسبب تراكم السكر فى الدم فى تلف العديد من الأعضاء بالجسم، ويسبب مضاعفات صحية خطيرة على الكليتين والقلب والعين والمناعة والأعصاب.

وأضافت الدراسة أن هذه النتائج عمقت فهم الباحثين لتأثيرات الجلوكوز الضارة على مستقبلات أعضاء الجسم المختلفة، خاصة الكلى، ومن المتوقع أن يمهد هذا البحث الطريق لتطوير أدوية جديدة للتخلص من هذه الأضرار والمضاعفات الصحية. ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية Experimental Physiology وذلك خلال شهر مايو الحالى.


>- 5 خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من إدمان الوجبات السريعة
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مصر 365

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