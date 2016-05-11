أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمير أنطون تادرس : أنا مسامح الإرهابي اللي فجر الكنيسة وربنا يغفر له -
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
البرلمان || للعاملين بالقطاع الخاص إقرار صرف علاوة دورية 7% في يناير من كل عام -
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا -
ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين -
الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بفرض الطوارئ رغم "تأجيل مناقشته" بالنواب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد ..و 12 إجراء استثنائي يترتب على القرار -
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. ممارسة ألعاب الفيديو لساعات طويلة يعرضك لاضطراب النوم وتراكم الدهون

Google+ Print
احذر.. ممارسة ألعاب الفيديو لساعات طويلة يعرضك لاضطراب النوم وتراكم الدهون احذر.. ممارسة ألعاب الفيديو لساعات طويلة يعرضك لاضطراب النوم وتراكم الدهون
حذرت دراسة طبية حديثة من أن إدمان ألعاب الفيديو قد يحرم الإنسان من النوم، وهو ما يعرضه لمخاطر صحية شديدة مرتبطة بعدم الحصول على القسط الكافى من النوم مثل أمراض السمنة والقلب والأوعية الدموية.

وأكدت الدكتورة كاثرين موريسون أستاذ طب الأطفال بجامعة "ماكماستر" فى كندا، أن هذه العلاقة بين إدمان ألعاب الفيديو والحرمان من النوم مهمة لفهم الأعراض الخطيرة التى قد يقع الأطفال والمراهقون فريسة لها، مما يؤثر على تفاعلاتهم الاجتماعية.

وكان الباحثون قد عكفوا على دراسة مجموعة من الأطفال والمراهقين تراوحت أعمارهم ما بين 10 إلى 17 عاما ليتم تحليل أنماط حياتهم ومدى معاناتهم من اضطرابات الوزن والدهون، فضلا عن مراقبة عاداتهم وساعات لعبهم لألعاب الفيديو .

وأظهرت البيانات أن ممارسة ألعاب الفيديو لساعات طويلة قد ظهرت عليهم أعراض الإدمان، فضلا عن اضطراب ساعات النوم والأرق مع تراكم فى منطقة البطن والخصر، وهو ما يضاعف من مخاطر إصابتهم بالأمراض المزمنة كالقلب والسكر .


>- المستخدمون يترقبون خدمات الجيل الرابع.. تكنولوجيا الـLTE ثورة فى عالم الألعاب والفيديو
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم