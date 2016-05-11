بالصور.. نيابة السويس تأمر بالتحفظ على السيارات الليبية المهربة

قررت النيابة العامة بالسويس التحفظ على سيارات ليبية مهربة تم ضبطها بالسويس، وأمرت النيابة بإجراء تحريات أمنية عن المتهمين بتهريب السيارات من ليبيا إلى السويس.

وكان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من العميد محمد والى، مدير المباحث الجناية بمديرية أمن السويس، بقيام مباحث مرور السويس بقيادة المقدم شريف سلامة، رئيس مباحث المرور، بشن حملة أمنية، موسعة لشبط السيارات المهربة.

وبقيام رئيس مباحث المرور المقدم شريف سلامة بأعداد أكمنة أمنية، تم ضبط أربع سيارات من نوعيات مختلفة تبين عدم صدور تراخيص لهم، وأنه لا توجد ملفات لهم بمرور السويس.

وأكدت التحريات الأمنية والتحقيقات، أن السيارات دخلت البلاد عن طريق الصحراء الغربية بطرق غير مشروعة حتى وصلت إلى السويس.

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