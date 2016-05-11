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مباحث إدفو تضبط عاطلا بحوزته ربع كيلو حشيش

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مباحث إدفو تضبط عاطلا بحوزته ربع كيلو حشيش مباحث إدفو تضبط عاطلا بحوزته ربع كيلو حشيش
ألقت مباحث إدفو القبض على عاطل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر فى حملة تفتيشية بدائرة مركز إدفو، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، يفيد إلقاء ضباط وحدة مباحث مركز إدفو عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "شاذلى. ع" 42 سنة عاطل، وبحوزته ربع كيلو من جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، حسبما أفادت الشرطة.

وتحرر المحضر رقم 3543 لسنة 2016 م إدارى إدفو، وجار العرض على النيابة العامة.


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