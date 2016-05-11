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ضبط سيارة ملاكى مسروقة بداخلها بندقية آلية فى سوهاج

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ضبط سيارة ملاكى مسروقة بداخلها بندقية آلية فى سوهاج ضبط سيارة ملاكى مسروقة بداخلها بندقية آلية فى سوهاج
تمكن النقيبان عماد الدين فاروق وأحمد مصطفى المحرزى ضابطا إدارة المرور بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج أثناء قيامهما بحملة مرورية ‏على الطريق الزراعى السريع دائرة المركز من استيقاف السيارة رقم 321 ع ى ر "‏ملاكى القاهرة " ماركة متسوبيشى لانسر فضى اللون.

وقدم قائد السيارة رخصة قيادة باسم‏‏ همام عبد العزيز زكى عبد العزيز برقم 113342 صادرة من وحدة مرور جرجا بتاريخ ‏‏28/6/2010، وتنتهى 17/11/2018 ورخصة تسيير للسيارة برقم 321 ع ى ر "ملاكى ‏القاهرة" ماركة متسوبيشى لانسر فضى اللون موتور رقم 000772 شاسيه رقم 00332 ‏موديل 2008 باسم محمد محمود عبد المجيد صادرة من وحدة مرور شبرا "القاهرة" ‏بتاريخ 2/10/2014 وتنتهى 1/10/2017.

وأثناء فحص التراخيص قام قائد السيارة بفتح الباب ولاذ بالفرار بالزراعات المجاورة ‏للطريق، تاركاً السيارة بنهر الطريق وأثناء نقل السيارة تبين خروج ‏فوهة ماسورة سلاح نارى من أسفل المقعد الأمامى عبارة عن "بندقية آلية عيار 7.62 × ‏‏39 تحمل رقم 79309 ‏KE‏ 1951 بها خزينة فارغة، تم التحفظ عليها.

وبالاستعلام عن السيارة تبين أنها غير مدرجة ببيانات الإدارة العامة للمرور، بالاستعلام بأرقام اللوحات المعدنية تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1577 جنح ‏بولاق أبو العلا "القاهرة" بتاريخ 4/4/2012.

وتم التحفظ على السيارة بوحدة مرور جرجا، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وضبط قائد السيارة الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1566 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة ‏العامة.


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