مصرع 2 وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بناحية قرية القرامطة شرق دائرة مركز سوهاج، وقوع مصادمة بين دراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية بسبب السرعة الزائدة، ونتح عن التصادم مصرع 2 وإصابة آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز بأن المصادمة بين دراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية ‏ويرجح أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة نتج عن الحادث وفاة كل من حسن محمد إسماعيل محمود 17 سنة طالب، وأشرف كرم حسن محمد 22 سنة حاصل على دبلوم، ومحمد فيصل رشدى 17 سنة طالب، وخالد السيد محمد 22 سنة حاصل على دبلوم ويقيمون جميعاً بناحية سفلاق -‏ دائرة المركز تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبسؤال نشأت إسماعيل محمود محمد 74 سنة عامل عم المتوفى الأول، ومحمد صلاح محمد عبد الله 34 سنة عامل أحد أهلية المتوفى الثانى أيدا ما جاء بالفحص، ‏ولم يتهما أحدا بالتسبب فى الحادث، و‏جارى سؤال المصابين فور إمكانية ذلك.

ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2949 جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة ‏العامة.

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