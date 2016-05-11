ضبط "إبليس" زعيم تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمفاتيح مصطنعة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، برئاسة الرائد أحمد المراغى رئيس مباحث القسم بالإنابة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى يتزعمه شقى خطر يدعى "السيد إبليس" يقوم بسرقة السيارات بطرق المغافلة.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد تقدم مقاول ببلاغ عن اكتشافه سرقة سيارته، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد المراغى، رئيس مباحث قسم ثان بالإنابة.

وتبين من التحريات تقدم أحمد محمد أحمد محمد ن 40 سنة مقاول حر ومقيم 22 ش ‏حلمى إسكندر المتفرع من شارع ترعة الزمر بولاق الدكرور الجيزة وحالياً مقيم شارع شيخ العرب بندر جرجا عن اكتشافه سرقة سيارته رقم 8345 ملاكى الجيزة موديل 1978 بيجو شاسيه رقم ‏‏2865076 موتور رقم 2865076 لونها أخضر كرومبى من أمام بنك أبوظبى الإسلامى بمدينة ناصر قسم ‏ثان سوهاج، وبداخلها هاتف محمول صينى أحمر اللون بالخطوط الخاصة به ولا يتهم أحدا بالسرقة.

و‏تحرر عن ذلك المحضر رقم 2556 لسنة 2016 جنح قسم ثان سوهاج وبتكثيف جهود البحث توصلت ‏التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابياً تخصص فى سرقة السيارات عن طريق المغافلة يتزعمه محمد السيد محمد محمود وشهرته إبليس 22 سنة عاطل ومقيم أولاد يحيى ‏الحاجر مركز دار السلام، والسابق اتهامه فى القضية رقم 732 لسنة 2011م جنح قسم العجوزة الجيزة "سرقة وسائل نقل"، والقضية رقم 7036 لسنة 2011م جنح قسم قصر النيل القاهرة "سرقة وسائل نقل"، والقضية رقم 10036 لسنة 2011م جنح مركز أخميم سوهاج "سرقة وسائل نقل".

وتم ‏ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته فرد روسى صناعة محلية وعدد "2" طلقة من ذات العيار وهاتف محمول ‏صينى أحمر اللون، وبفحصه تبين أنه ذات الهاتف المستولى عليه من داخل سيارة المجنى عليه المذكور، وأحمد جمال الطاهر حفناوى مواليد 1989م عاطل ومقيم البلابيش قبلى مركز دار ‏السلام والسابق اتهامه فى العديد من القضايا.

وبمواجهة المتهم الأول بما توصلت إليه ‏التحريات وفيما نسب إليه أقر بارتكاب الواقعة، وأنه قام بسرقة السيارة المذكورة عن طريق المغافلة باستخدام مفتاح ‏مصطنع كان بحوزته، وأقر بأن الهاتف الذى كان بحوزته هو ذاته الذى كان بداخل السيارة وأنه قام بالاحتفاظ به ‏لنفسه بقصد استخدامه وبحيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، وأن السيارة بحوزة المتهم الثانى قام ‏بإخفائها بمعرفته للتصرف فيها بالبيع.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بقيامه بسرقة السيارة رقم 27878 ملاكى ‏سوهاج ماركة بيجو ذهبية اللون موديل 78 بتاريخ 29/3/2016م من أمام المستشفى الجامعى بسوهاج، وأنها حاليا ‏لدى المتهم الثانى الهارب، والمحرر عنها المحضر رقم 2102 لسنة 2016م جنح قسم ثان سوهاج عن بلاغ ‏المواطن سامى محمود دياب حسين مواليد 1961م عامل ومقيم نجوع بندار مركز جرجا، وتحرر عن الواقعة ‏المحضر رقم 44 أحوال قسم ثان سوهاج فى 3/5/2016.

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