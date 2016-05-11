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نيابة الجيزة الكلية تبدأ اليوم التحقيق فى بلاغ السفير السعودى ضد أيمن نور

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نيابة الجيزة الكلية تبدأ اليوم التحقيق فى بلاغ السفير السعودى ضد أيمن نور نيابة الجيزة الكلية تبدأ اليوم التحقيق فى بلاغ السفير السعودى ضد أيمن نور
تبدأ اليوم الأربعاء، النيابة الكلية بشمال الجيزة، التحقيق فى البلاغ المقدم من سفير المملكة العربية بالقاهرة، ضد أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية الهارب خارج البلاد، فى اتهامه بتزوير أوراق ونسبها للسفارة السعودية، لتشويه بعض الشخصيات العامة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال البلاغ المقدم من سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، ضد أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية الهارب خارج البلاد، إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، لاتخاذ إجراءات التحقيق فى اتهامه بتزوير أوراق ونسبها للسفارة السعودية لتشويه بعض الشخصيات العام.

وذكر "قطان" فى البلاغ المقيد تحت رقم 6366 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن أيمن نور ارتكب جريمة التزوير باستخدام وثيقة مصطنعة، زعم بأنها خاصة بمنح بعض المسئولين والشخصيات العامة المصرية، هدايا خاصة من السفارة السعودية، بهدف التشهير بتلك الشخصيات.

وطالب أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، من النيابة العامة، فتح تحقيقات عاجلة فى اتهام "أيمن نور" بارتكاب جريمة التزوير، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإحالته للمحاكمة الجنائية لتشهيره بشخصيات عامة.


>- النيابة الكلية بالجيزة تبدأ غدًا التحقيق فى بلاغ السفير السعودى ضد أيمن نور

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