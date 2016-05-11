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وصول رئيس الوزراء لافتتاح مؤتمر الدول الإسلامية الثمانى النامية

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وصول رئيس الوزراء لافتتاح مؤتمر الدول الإسلامية الثمانى النامية وصول رئيس الوزراء لافتتاح مؤتمر الدول الإسلامية الثمانى النامية
وصل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لافتتاح فعاليات مؤتمر وزراء الصناعة والتجارة، للدول الأعضاء بمنظمة الدول الإسلامية الثمانى النامية D8 فى دورته الخامسة اليوم الأربعاء، والذى ينعقد تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يشارك فى المؤتمر، وزراء صناعة الدول الأعضاء، وهى وإندونيسيا ونيجيريا تركيا وإيران وماليزيا وبنجلاديش وباكستان، وبحضور الدكتور سيد موسوى سكرتير مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية D8.

كما يشهد المؤتمر حضور مكثف من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من وفود الدول المشاركة، وكذلك المصريين، لبحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة.


>- رجال أعمال من 8 دول يشاركون في مؤتمر الدول الإسلامية النامية
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مصر 365

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