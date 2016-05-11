خطة كليات التقنية تدعم توظيف الخريجين

أكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لكليات التقنية العليا، ستعزز من فرص توظيف الخريجين مستقبلا، كونها تهتم بطرح التخصصات العلمية المطلوبة، مع التركيز على جودة البرامج من خلال الاعتماد المحلي والعالمي، والحرص على تمكين الطلبة من مهارات القرن الـ21 المستقبلية، إضافة إلى تحديد مؤشرات نجاح مرتبطة بسوق العمل وبمدى رضا قطاعاته المختلفة عن مخرجات الكليات.

ولفت خلال اطلاعه على المعالم العامة للخطة الاستراتيجية للكليات، على هامش حضوره حفل تخريج طلاب كلية التقنية في أبوظبي أول من أمس إلى أن كليات التقنية حققت على مدى مسيرتها الطويلة نجاحات مشهودة في رفد سوق العمل بالكفاءات من الكوادر الوطنية المؤهلة التي عملت بجد وإخلاص في خدمة الوطن، والآن تواكب الكليات بخططها التطويرية المرحلة الجديدة من التنمية بالدولة.

فكر جديد

وأشار الحمادي إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة، تعكس فكراً جديداً لكليات التقنية يستشرف المستقبل، ويؤكد أن الكليات سباقة في مواكبة خطة الحكومة الجديدة للانتقال من اقتصاد النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

حيث تسعى الكليات من خلالها إلى مواءمة قدرات ومهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، من خلال طرح برامج تفاعلية تتمتع بالمرونة في مواكبة متغيرات واحتياجات سوق العمل، وتمتاز بالعمق العلمي والمعرفي مما سيعطينا رافدا متميزا ونوعيا قادرا على المساهمة في التنمية بالدولة.

وقدم الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا شرحاً للمرتكزات الأساسية لخطة التطوير للسنوات الخمس المقبلة، والتي تمثل نموذجا يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، من خلال تحقيق الريادة في التعليم بطرق مبتكرة.

وتقديم نظام تعليمي مرن وبمعايير عالمية يضمن مخرجات تتمتع بمؤهلات احترافية، من خلال التركيز على مهارات القرن الـ21 لبناء عقول قادرة على إنتاج المعرفة والأفكار الإبداعية لتحقيق طموحات الدولة في الوصول لبناء اقتصاد المعرفة.

كفاءة

وأوضح الشامسي أن ملامح الاستراتيجية الجديدة للكليات تتضمن أربعة مرتكزات رئيسية تتمثل في كفاءة الهيئة التدريسية، وتمكينهم من التدريس وفق طرائق حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وتقديم برامج دراسية ومناهج تعليم تمتاز بالجودة والمرونة لتلبي متطلبات سوق العمل.

واعتماد نظام ومعايير تعليم موحدة في الكليات الـ17 بما يضمن عملها بشكل متكامل وصولا للجودة والكفاءة المطلوبة، وتوفير بيئة تعلم محفزة ومستدامة تعزز من أداء الطالب على كافة المستويات الأكاديمية والشخصية، كما تطرح الاستراتيجية العديد من المبادرات لتحقيق أهدافها الرئيسية، وتشمل توظيف الخريجين سعيا للوصول إلى نسبة توظيف 100%، ونجاح الطلبة، والتميز الأكاديمي، والتعليم الإبداعي.

واستقطاب الطلبة الجدد، والتي تصب جميعها في صالح الوصول لجودة المخرجات التعليمية، بما يجعل خريج كليات التقنية العليا الخيار الأول لمؤسسات العمل، ومما يؤكد دور الكليات الريادي في بناء الثروة البشرية بالدولة في إطار توجهات ودعم القيادة الحكيمة.