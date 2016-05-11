القوات المسلحة تفوز بجائزة أفضل مبادرة حكومية للدفع الرقمي

حصل نظام الدفع الإلكتروني المتعدد العملات لمنتسبي القوات المسلحة المبتعثين للعلاج في الخارج على جائزة أفضل مبادرة حكومية للدفع الرقمي لعام 2016 على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتسلم الجائزة العميد جمال محمد حسين الشيباني نائب مدير الشؤون المالية في القوات المسلحة خلال " معرض ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبطاقات والدفع الالكتروني " والذي نظمته "كاردز انترناشيونال" مؤخرا في دبي .

وقال الشيباني إن النظام يهدف إلى ضمان استلام منتسبي القوات المسلحة المبتعثين للعلاج في الخارج لمستحقاتهم المالية بكل يسر وأمان من خلال تقديم أفضل الخدمات داخل الدولة وخارجها على السواء.

وأوضح أن النظام الذي صممته مديرية الشؤون المالية في القوات المسلحة يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية للدولة ويأتي إطلاقه في إطار حرص القيادة الحكيمة للدولة على التطوير المستمر للأداء الحكومي وتحقيق الانجاز والتميز والريادة في الخدمات الحكومية الذكية.

وأشار الشيباني إلى أن القوات المسلحة طورت وبالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني " نظام الدفع الآلي بواسطة البطاقات المدفوعة مسبقا " وذلك لإيصال المستحقات المالية لمنتسبيها كافة بطريقة آمنة وملائمة تضمن لهم الراحة والأمان.

ولفت إلى أن النظام يمنح صلاحيات للمخولين خارج الدولة بتعبئة البطاقة بالمستحقات المالية ومتابعتها واجراء اللازم حسب ما تقتضيه الحاجة بشكل مركزي وآمن وذلك وفقا لإجراءات عمل واضحة وممنهجة ضمن أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة.

وأوضح أن النظام يقوم بإشعار المستخدم عند كل تعبئة مالية للبطاقة تقوم بها الجهة المخولة من خلال رسالة نصية يتلقاها مستخدم البطاقة وكذلك عند كل عملية سحب أو شراء إلكتروني يقوم بها مستخدم البطاقة مع توفير خدمة للعملاء عن طريق الاتصال الصوتي الآلي على مدار الساعة .

وأشار نائب مدير الشؤون المالية في القوات المسلحة إلى أن المرحلة التجريبية الأولى من النظام تم تطبيقها في سنغافورة في يونيو 2015 .. فيما بدأ التشغيل الفعلي له في سبتمبر من نفس العام وفي يناير من العام الجاري تم إضافة ثماني دول شملت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا وتايلاند .. بينما ستشمل المرحلة المقبلة كل من جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية والصين والهند .

يذكر أن نظام الدفع الإلكتروني المتعدد العملات لمنتسبي القوات المسلحة المبتعثين للعلاج في الخارج يوفر من خلال مديرية الشؤون المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة مراقبة ومتابعة شاملة لكل العمليات التي تتم من قبل الجهات المخولة خارج الدولة ومن قبل مستخدمي البطاقة لضمان أمان وسلامة المستخدمين.

ويوفر النظام جميع التقارير المالية اللازمة لكل الجهات ذات الصلة ابتداء من مستخدمي البطاقة وانتهاء ببنك أبوظبي الوطني .

وجدير بالذكر أن معرض للبطاقات الذكية والدفع الإلكتروني وبطاقات التعريف الشخصية الذي يقام في دبي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في المنطقة فهو يجمع القادة في قطاعات البنوك والاتصالات والتجزئة والحكومة ومقدمي الابتكارات والحلول العالميين لاكتشاف أحدث التوجهات والتطورات في هذه الصناعة سريعة التطور.

ويستضيف المعرض سنويا ما يقرب من /300 /عارض و/10 /آلاف زائر منهم /100 /شخصية مهمة من البنوك الإقليمية وقطاع الدفع الإلكتروني والبطاقات الشخصية العالمي.