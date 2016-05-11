أستاذ أنف وأذن: اللحمية فى أغلب حالاتها تضمر فى عمر الـ12

أكد الدكتور أحمد فرج - أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة - أن اللحمية قد تضمر فى كثير من الحالات لمن يعانون منها عند الوصول إلى سن الثانية عشر، وهو عكس ما يعتقده البعض بأن كل حالات اللحمية لا تضمر ولا تنتهى إلا بإجراء الجراحة فى كل الحالات.

وتابع د. أحمد قائلا: "إن اللحمية تعد من أكثر المشكلات شيوعا وتسبب مشكلات فى القدرة على الشهيق والزفير بشكل طبيعى"، مضيفا أنها عبارة عن نمو داخل النسيج الليفى بالأنف، وقد تكبر فى الحجم تدريجيا وفى أغلب الحالات الطبيعية قد تضمر تدريجيا.

وأوضح أن بعض الأعراض التى يتأثر بها المريض تظهر على هيئة نوع من الشخير وإصدار أصوات صفير من الأنف عند النوم، كذلك قد تظهر فى شكل التهابات فى الحلق وكذلك فى الأذن الوسطى.

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