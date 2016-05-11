كل ما تريد معرفته عن الجديرى المائى.. الأعراض.. العلاج.. وطريقة العدوى

بعد تصريح رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان عن إصابة 4 آلاف و876 حالة على مستوى الجمهورية بالجديرى المائى فى 2015، كشف الموقع الطبى العالمى “webMD” عبر تقرير حديث له عن معلومات هامة وشاملة عن الجديرى المائى الذى يزدهر فى فصل الصيف.

وأوضح التقرير أن مرض الجديرى المائى الفيروسى يتميز بأعراض مثل الطفح الجلدى الأحمر والحكة، وهو واحد من الأمراض المعدية الأكثر شيوعا فى مرحلة الطفولة، وعادة ما تكون أعراضه خفيفة فى الأطفال، ولكن يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوى البكتيرى.

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>• ما الذى يسبب الجديرى المائى؟



>• ما هى أعراض الجديرى المائى

• ما هى علاجات الجديرى المائى؟

>ينتقل الجديرى المائى من قبل فيروس الهربس، وينتشر عن طريق الرذاذ المتطاير من العطس أو السعال، أو عن طريق الاتصال مع الملابس والأغطية أو لمس بثور شخص مصاب، وتظهر الأعراض من 10 إلى 21 يوما بعد التعرض.>وتشمل أعراض الجديرى المائى:>• طفح جلدى.>• حكة.>• سرعة الانتشار إلى الرقبة والوجه والأطراف.>• يدوم من 7 إلى 10 أيام.>• بثوره مملوءة بسائل.>• مؤلم جداً.>• يسبب تصلب الرقبة.>• يسبب النعاس المستمر أو الخمول.>الجديرى معدٍ للغاية، لذلك يجب إبقاء الطفل فى المنزل حتى يموت الفيروس تماماً، ويمكن علاجه بالأدوية المضادة للفيروسات مثل "أسيكلوفير" وهو دواء فعال لتقصير مدة أعراض جدرى الماء، ويمكن أن يوصى به لبعض الأشخاص مثل النساء الحوامل وأولئك الذين لديهم ضعف فى الجهاز المناعى.

وقد يوصى الطبيب - بالإضافة إلى ذلك - بتناول المسكنات ومضادات الهيستامين لتخفيف الألم والحكة والتورم، ويمكن استخدام المضادات الحيوية لأنه لعلاج الالتهاب الجلد البكتيرى الجرثومى.

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