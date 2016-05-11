ضبط 8 أطنان قمح فاسد خلال حملة تموينية بسوهاج

نفذت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد محمد نصحى ،مدير إدارة مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "15" قضية تموينية من بينها ضبط "الشاذلى.م.ص" 24 سنة سائق السيارة رقم 5721 " مصر نصف نقل ويقيم دائرة قسم ‏أول سوهاج وبصحبته "مصطفى . م . م . ح" 24 سنة صاحب الحمولة، لحيازته كمية من القمح ‏الفاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط "8" أطنان و"570" كجم قمح غير صالح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8491 جنح مركز سوهاج لسنة 2016 ، وضبط "مهند .م . ع" 18 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز أخميم، لقيامه ‏ببيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3064 جنح قسم ثان ‏سوهاج لسنة 2016.

وأيضا "3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"5" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضيتين عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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