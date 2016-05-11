"البحوث الإسلامية" لـ"النور": تجديد الخطاب الدينى مسئولية الأزهر والأوقاف

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حديث حزب النور، حول أن تجديد الخطاب الدينى ينبغى أن يشمل الفتاوى فقط وليس الأحكام الدينية هو أمر خاطئ، حيث أن هناك أحكام دينية ليس بها إجماع ويمكن التجديد فيها بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن مشروع تجديد الخطاب الدينى، من تخصص الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك أحكام يجوز أن يشملها التجديد.

كان عضو بالكتلة البرلمانية لحزب النور، تحدث عن مشروع لتجديد الخطاب الدينى يتم إعداده بالحزب لتقديمه للجنة الدينية بمجلس النواب من أجل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه.

وقال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، لـ"اليوم السابع" إن مشروع الخطاب الدينى هو الشغل الشاغل الآن للجنة الدينية بالبرلمان، موضحا أن التجديد هو أمر طبيعى لكن ينبغى أن يكون هناك ضوابط فى التجديد.

وأشار إلى أن هناك ضوابط يشملها المشروع، هى التفريق بين الفتاوى والأحكام الدينية، حيث لا ينبغى التجديد فى الأحكام الدينية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا"، وبعد وفاة الرسول انقطع الوحى وبالتالى لا يجوز التجديد فى أحكام الإسلام.

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