ضبط أدوية ومنتجات غذائية وإطارات مجهولة المنشأ بمحافظة بالشرقية

تمكن ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط شركتين لتجارة الأدوية البيطرية والأمصال واللقاحات الحيوانية، تعمل بدون تراخيص، بالمخالفةً للقانون رقم 127 لسنة 1955.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء حسن سيف، إخطارًا من إدارة شرطة البيئة والمسطحات، يفيد بضبط معرض ومخزن باسم شركة "التقوى فيت" بناحية حى مبارك التابع لدائرة مركز الزقازيق، يعمل بدون تراخيص.

وتبين أن المعرض ملك لـ "السيد ص ال" 34 عامًا"، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بكفر الزقازيق البحري، حيث تم ضبط 2000 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وغير مسجلة، و600 عبوة أمصال ولقاحات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 650 عبوة محظور الاتجار فيها؛ لخطورتها على الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25780 جنح مركز الزقازيق لسنة 2016.

>كما تم ضبط معرض أدوية بيطرية، يعمل بدون تراخيص، وذلك بناحية شبرا السلام بمركز منيا القمح، ملك المدعو "أحمد ح م" 39 عامًا، تاجر، ومقيم بذات الناحية، حيث تم ضبط 430 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وغير مسجلة، و190 عبوة محظور الإتجار فيها، لخطورتها على الانتاج الحيوانى والداجني، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4/198 أحوال قسم شرطة البيئة والمسطحات لسنة 2016.

>تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفى سياق آخر نفذت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع مفتشى الصيادلة، حملة اليوم الأربعاء، أسفرت عن ضبط 19 طن زيت طعام مجهول المصدر وبدون تراخيص.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء حسن سيف، إخطارًا من إدارة التموين بالمديرية، يفيد بضبط "عبد القادر. الـ.ع.ع" 50 عامًا، صاحب مصنع لتعبئة زيت طعام بناحية الصالحية القديمة بدائرة مركز شرطة فاقوس، ومقيم بذات الناحية، وذلك لإدارة المصنع بدون تراخيص، واستخدام علامات تجارية غير مسجلة باسم "الاتحاد، والسندباد".

وتم ضبط 80 كرتونة زيت طعام، و2 تنك زيت طعام زنة الواحد 6 أطنان، و6 تنك آخرين زنة الواحد 1 طن، و800 زجاجة فارغة معدة للتعبئة ، و30 باكته كراتين فارغة × 25 كرتونة، و2000 غطاء بلاستيك، بإجمالى وزن مضبوطات 19 طنا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11703 جنح مركز فاقوس لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كما ضبطت شرطة التموين شركة إطارات سيارات تعمل بدون تراخيص أو مستندات، وضبط "محمد.م.ع.م.ب" 29 عامًا، صاحب شركة "الشيخ" لتجارة الكاوتش والبطاريات ببندر كفر صقر، ومقيم بذات الناحية، وذلك لإدارة الشركة بدون تراخيص، وبحوزته 1250 إطار كاوتش سيارات مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر وبدون مستندات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11137 جنح مركز كفر صقر لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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