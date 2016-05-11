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مؤتمر "الحلم لذوى الإعاقة" يدعو الفنان محمد صبحى لحضور حفل الختام بكفر الشيخ

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مؤتمر "الحلم لذوى الإعاقة" يدعو الفنان محمد صبحى لحضور حفل الختام بكفر الشيخ مؤتمر "الحلم لذوى الإعاقة" يدعو الفنان محمد صبحى لحضور حفل الختام بكفر الشيخ
وجهت اللجنة المنسقة لمؤتمر "الحلم لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة كفر الشيخ" الدعوة للفنان محمد صبحى، لحضور حفل ختام المؤتمر بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، والإطلاع على نتائج ورش العمل التى تمت خلال خمسة أيام متتالية، والتوصيات التى سيتم رفعها للمسئولين بالوزارات المتعددة، والتى سيتم رفعها للبرلمان المصرى من خلال نواب البرلمان بكفر الشيخ، لإقرار قانون خاص براعية ذوى الاحتياجات الخاصة .

قال الدكتور ياسر الشافعى، الأستاذ بكلية التجارة، ومنسق عام المؤتمر، إن الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، وجه الدعوة للفنان محمد صبحى لحضور المؤتمر وتسلم الفنان محمد صبحى الدعوة.

يذكر أن المؤتمر ناقش خلال ورشه الخمسة، كافة احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركة التربية والتعليم والأوقاف والأزهر والتضامن والشباب والرياضة والأزهر .


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